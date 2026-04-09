A chacun son abri

Un voyage amusant à la découverte de 50 abris d'animaux autour du monde. "Rien de mieux qu'un nid, se dit la femelle colibri ! Quelques branches, des feuilles, de la toile d'araignée et un peu d'herbe, et voilà un abri solide et confortable pour elle et ses petits. Mais comment les autres animaux font-ils leur maison ? Rejoins le colibri pour une amusante exploration du monde animal, à la découverte de 50 abris tous plus ingénieux les uns que les autres. Du bousier qui enfouit sa maison sous des crottes au manchot Adélie qui empile des cailloux, en passant par le crabe yéti qui vit dans une source d'eau chaude, tous ces animaux construisent la maison idéale pour eux et leur environnement. Découvre leur étonnante diversité ! "