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Histoire de la science moderne

Bruno Belhoste

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Née en Europe au XVIe siècle, la science moderne est l'héritière des traditions savantes de l'Ancien Monde. Son essor est étroitement lié aux grandes mutations de l'époque moderne : développement des échanges et découverte du Nouveau Monde, divisions confessionnelles, formation des Etats modernes, émergence de nouvelles techniques... S'appuyant sur les travaux les plus récents en histoire des sciences, ce livre explore les différentes facettes de cette histoire. Il retrace l'exploration du monde à la Renaissance, analyse ce qu'il est convenu d'appeler parfois la révolution scientifique, de Copernic à Newton, et décrit la place centrale occupée par les sciences dans le mouvement des Lumières. Il montre comment la science moderne a accompagné pendant trois siècles le processus de sécularisation qui caractérise la modernité.

Par Bruno Belhoste
Chez Armand Colin

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Auteur

Bruno Belhoste

Editeur

Armand Colin

Genre

Histoire des sciences

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Histoire de la science moderne

Bruno Belhoste

Paru le 13/05/2026

288 pages

Armand Colin

23,90 €

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Scannez le code barre 9782200642617
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