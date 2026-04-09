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#Roman francophone

Le sépia des contre-jours

Dominique Chemineau

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1860 : L'Europe des nationalismes est en effervescence et Garibaldi part à la conquête de l'Unité italienne. Répondant à l'appel d'Alexandre Dumas, Arsène Leclerc rejoint son ami photographe Gustave Le Gray en Sicile. Dans Palerme dévastée, il croise les Chemises rouges et y trouve l'amour , dans Beyrouth en pleine guerre de religion, il est poursuivi par les services secrets britanniques qui le traquent pour un vol qu'il n'a pas commis , à Alger il se trouve mêlé malgré lui à un attentat anarchiste contre l'Empereur Napoléon III. Pendant ses voyages en bateau autour de la Méditerranée, il arrive à éviter tous les pièges qui lui sont tendus. L'intrigue mélange des personnages fictifs et leurs aventures dans un cadre historique très documenté. Guerre, amours et espionnage sont au rendez-vous de cette saga méditerranéenne.

Par Dominique Chemineau
Chez Erick Bonnier

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Auteur

Dominique Chemineau

Editeur

Erick Bonnier

Genre

XIXe siècle

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Le sépia des contre-jours

Dominique Chemineau

Paru le 09/04/2026

334 pages

Erick Bonnier

22,00 €

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Scannez le code barre 9782367603742
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