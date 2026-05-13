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Méliès à la plage

Olivier Cotte

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Comment un ancien magicien de théâtre est-il devenu l'un des premiers cinéastes de l'histoire ? Comment a-t-il inventé ses trucages ? Pourquoi ses visions féériques influencent-elles encore les créateurs d'aujourd'hui, du cinéma de prise de vues réelles à celui d'animation ? Avant les blockbusters, les effets spéciaux numériques et les univers fantastiques, il y a eu Georges Méliès. Illusionniste, bricoleur de génie, pionnier du cinéma, il a transformé une invention technique en fabrique d'imaginaire. Ses films muets, pleins de trucages et de fantaisie, continuent d'émerveiller plus d'un siècle après leur création. Olivier Cotte vous invite à (re)découvrir l'univers de Georges Méliès, entre théâtre, science-fiction, poésie visuelle et artisanat du rêve. Une plongée dans les débuts du cinéma, quand tout était à inventer - et que l'imagination n'avait pas de limites.

Par Olivier Cotte
Chez Dunod

|

Auteur

Olivier Cotte

Editeur

Dunod

Genre

Cinéastes, réalisateurs

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Méliès à la plage

Olivier Cotte

Paru le 13/05/2026

208 pages

Dunod

15,90 €

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Scannez le code barre 9782100883301
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