Méliès à la plage

Comment un ancien magicien de théâtre est-il devenu l'un des premiers cinéastes de l'histoire ? Comment a-t-il inventé ses trucages ? Pourquoi ses visions féériques influencent-elles encore les créateurs d'aujourd'hui, du cinéma de prise de vues réelles à celui d'animation ? Avant les blockbusters, les effets spéciaux numériques et les univers fantastiques, il y a eu Georges Méliès. Illusionniste, bricoleur de génie, pionnier du cinéma, il a transformé une invention technique en fabrique d'imaginaire. Ses films muets, pleins de trucages et de fantaisie, continuent d'émerveiller plus d'un siècle après leur création. Olivier Cotte vous invite à (re)découvrir l'univers de Georges Méliès, entre théâtre, science-fiction, poésie visuelle et artisanat du rêve. Une plongée dans les débuts du cinéma, quand tout était à inventer - et que l'imagination n'avait pas de limites.