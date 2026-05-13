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#Essais

Le courage de renoncer

Gilles Vervisch

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Vous savez ce qu'on dit : pour réussir dans la vie, il faudrait croire en ses rêves, persévérer malgré les revers. Quand on veut, on peut ! C'est un peu la pensée à la mode. C'est oublier que la persévérance peut virer à l'obstination, à l'acharnement aveugle. Qu'il faut parfois savoir quitter son travail, renoncer à son couple - ou à ses habitudes de célibataire -, abandonner un projet pour mieux rebondir ou se défaire de ses opinions plutôt que de s'enfoncer dans l'erreur. Jeter l'éponge peut demander du courage et du discernement. Comment faire le bon choix ? Peut-être faut-il apprendre à se détacher du regard des autres et de leurs attentes. Peut-être faut-il s'écouter, vraiment, pour savoir ce qu'on veut. Ce livre est un voyage philosophique au pays du renoncement constructif : de Sénèque à Star Wars en passant par Spinoza, Simone Biles ou Wicked, il propose d'explorer les chemins détournés, les bifurcations, les demi-tours soudains qui nous évitent de passer à côté de nous-mêmes.

Par Gilles Vervisch
Chez Flammarion

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Auteur

Gilles Vervisch

Editeur

Flammarion

Genre

Histoire de la philosophie

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Le courage de renoncer

Gilles Vervisch

Paru le 03/06/2026

220 pages

Flammarion

20,00 €

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Scannez le code barre 9782080487544
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