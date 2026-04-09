" Je la suis devenue " Le titre est emprunté à la tirade de Marceline dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais " J'étais née, moi, pour être sage, et je la suis devenue, sitôt qu'on m'a permis d'user de ma raison. ". A contre-courant des modes et se retrouvant soudain au milieu du courant, ce recueil est le fruit de dizaines d'années de lectures sur la question féminine dans diverses cultures, d'un point de vue historique, linguistique et philosophique, qui est entré en collision avec le mouvement des collages féministes sur les murs des villes. Entre septembre 2020 et novembre 2021, débutant avec le demi-confinement, l'autrice sillonné les rues de son quartier en suivant les collages féministes sur les murs. Elle allait de rue en rue, étonnée à chaque mot, phrase, message, allant dans des lieux où elle n'allait jamais, portée par ses pas et non par un but, glanant, flâneuse et vagabonde. La ville jusqu'alors muette, hostile, agressive est soudain devenue parlante, généreuse, inclusive. Elle n'était plus objective, mais subjective, pleine d'émois et d'attention. Quelque chose avait changé. L'autrice a pris des photos pour garder l'empreinte, la mémoire de ce moment, tracé l'itinéraire des jours et des lieux, il y avait là quelque chose de magique. Certes quelques-unes avaient collé ces affiches, mais elles lui étaient adressées et lui étaient données en partage. Elle a voulu leur répondre et les remercier par ses mots, ses murs et ses silences. Les collages ont persisté jusqu'à ce qu'elle en fasse à son tour l'expérience en 2023. Elle a ensuite joint à ces collages les poèmes inspirés par différentes lectures et expériences féminines ou féministes.