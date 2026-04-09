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#Roman francophone

La messagère du printemps

Nathalie Roche

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Sur les hauteurs de Saint-Anthème, à Sichard, JeanneChanteloube vient de fêter ses 20 ans en ce mois de juillet 1914. Malgré larudesse de la vie et la pauvreté de l'époque, sa famille va lui réserver unebelle journée, simple mais riche d'affections et d'attentions. Et puis avoir 20ans va enfin lui donner le droit d'assister au bal de la Fête de Grands Prés. Mais l'allégresse de ces jours passés va s'assombrir avec le départ de sesfrères pour le front. Ses frères partis à la guerre, elle va aider ses parents àtenir la ferme et à participer à tous les durs travaux agricoles sans oublier defaire les marchés pour vendre les fourmes qu'elle et sa mère fabriquent. La vieest difficile surtout l'hiver avec ce froid intense et cette neigeomniprésente... Le manque de bras et d'argent va obliger Jeanne à trouver plusde tâches à faire tels la fabrication de chapelets, des travaux de dentellespour des fabricants, le ramassage de plantes médicinales et de fleurs pour desnégociants... . Va-t-elle pouvoir trouver du temps pour s'occuper d'elle ? Le soirde la Saint-Luc, Jeanne et sa mère reviennent à pied de la foire au duvet deMontbrison. Soudain un amas enneigé barre le chemin dans la forêt. Prudente, lamère de Jeanne s'approche, touche de son bâton cette masse. Il s'agit du corpsd'un homme, vêtu d'un manteau militaire. "Il vit ! déclara la mère, son poulsest faible. Jeanne, va prévenir ton père. ". .

Par Nathalie Roche
Chez Mot Passant

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Auteur

Nathalie Roche

Editeur

Mot Passant

Genre

Auvergne

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La messagère du printemps

Nathalie Roche

Paru le 23/04/2026

384 pages

Mot Passant

10,00 €

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