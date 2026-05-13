Et le désert disparaîtra

Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. Le sable y a tout dévoré. Son peuple, nomade, traque les derniers arbres et vend leur bois pour survivre. Elle aimerait être chasseuse, elle aussi. Hélas, c'est une charge d'homme. Un jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a mille visages. Samaa se perd, et fera une rencontre qui changera le destin de sa tribu à jamais. Une fable écologique engagée et poétique, qui célèbre la Terre et questionne notre rapport à la nature et au vivant.