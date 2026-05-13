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#Roman jeunesse

Et le désert disparaîtra

Marie Pavlenko

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Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. Le sable y a tout dévoré. Son peuple, nomade, traque les derniers arbres et vend leur bois pour survivre. Elle aimerait être chasseuse, elle aussi. Hélas, c'est une charge d'homme. Un jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a mille visages. Samaa se perd, et fera une rencontre qui changera le destin de sa tribu à jamais. Une fable écologique engagée et poétique, qui célèbre la Terre et questionne notre rapport à la nature et au vivant.

Par Marie Pavlenko
Chez Flammarion

|

Auteur

Marie Pavlenko

Editeur

Flammarion

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Et le désert disparaîtra

Marie Pavlenko

Paru le 27/05/2026

256 pages

Flammarion

5,90 €

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Scannez le code barre 9782080156716
9782080156716
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