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Ecoute ta peau

Virginie Parée, Sylvie Lefranc

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Et si nous arrêtions de scroller sur les réseaux sociaux à la recherche de tutos et de routines beauté culpabilisants, nous abreuvant de publicités pour des produits cosmétiques high-tech et de "beauty tools" plus extravagants et plus coûteux les uns que les autres ! Ils nous éloignent de l'essentiel : écouter les messages et alertes transmis par notre peau, qui est le plus grand de nos organes, l'un des plus importants quant à notre apparence et des plus révélateurs quant à notre santé. Lorsqu'elle montre des signes de déséquilibre (acné, rosacée...) ou de vieillissement (rides, relâchement...), elle nous envoie le message d'une perturbation intérieure (stress, cosmétiques et/ou alimentation inadaptés...) qu'il ne faut pas négliger. Dans ce guide 100% pratique et accessible, Sylvie Lefranc et Virginie Parée s'appuient sur leurs expertises respectives pour nous apprendre à mieux comprendre, ressentir et nourrir notre peau, quel que soit notre âge. Que vous soyez adolescente, femme enceinte ou sénior, vous trouverez ici mille conseils précieux pour prendre soin de votre peau au mieux, à travers l'alimentation, les soins cosmétiques et des routines d'automassage.

Par Virginie Parée, Sylvie Lefranc
Chez Flammarion

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Auteur

Virginie Parée, Sylvie Lefranc

Editeur

Flammarion

Genre

Cosmétiques, coiffure

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Ecoute ta peau

Virginie Parée, Sylvie Lefranc

Paru le 13/05/2026

176 pages

Flammarion

20,90 €

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