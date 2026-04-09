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Le jardin du dedans

Gilles Farcet

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Par ses chroniques stimulantes et grâce à une vie ancrée dans l'essentiel du quotidien, l'auteur cerne avec lucidité les fondements d'une écologie intérieure appliquée à tous les aspects de nos existences. Il débusque les formes de pollution qui prennent place en nous par la tyrannie de nos angoisses, agitations, passions, émotions... Un joyeux petit traité de comportement pour élargir sa conscience, sa bienveillance et enrichir son rapport au monde en continuant de s'émerveiller pour vivre pleinement.

Par Gilles Farcet
Chez Le Relié

|

Auteur

Gilles Farcet

Editeur

Le Relié

Genre

Pensée positive

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Le jardin du dedans

Gilles Farcet

Paru le 09/04/2026

144 pages

Le Relié

10,00 €

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