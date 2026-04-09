Le jardin du dedans

Par ses chroniques stimulantes et grâce à une vie ancrée dans l'essentiel du quotidien, l'auteur cerne avec lucidité les fondements d'une écologie intérieure appliquée à tous les aspects de nos existences. Il débusque les formes de pollution qui prennent place en nous par la tyrannie de nos angoisses, agitations, passions, émotions... Un joyeux petit traité de comportement pour élargir sa conscience, sa bienveillance et enrichir son rapport au monde en continuant de s'émerveiller pour vivre pleinement.