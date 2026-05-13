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Et si... ?

Randall Munroe

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A quelle altitude faut-il lâcher un steak pour qu'il arrive cuit au sol ? Qu'adviendrait-il de notre planète si le Soleil s'éteignait d'un coup ? Quelle puissance Yoda, le héros de La Guerre des étoiles, peut-il déployer grâce à la Force ? Et si nous prenions les pires idées du monde... avec une rigueur scientifique absolue ? C'est le pari de Randall Munroe qui, pour rédiger ce livre, n'a pas hésité à éplucher des montagnes de notes déclassifiées de l'armée américaine, à interviewer des ingénieurs nucléaires, à appeler 10 fois de suite sa mère à la rescousse et à "googler" des animaux vraiment bizarres ! Le résultat ? Un bijou de vulgarisation scientifique aux comic strips hilarants, où l'auteur parvient à calculer et à expliquer l'impossible. Bref, un remue-méninges inouï !

Par Randall Munroe
Chez Flammarion

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Auteur

Randall Munroe

Editeur

Flammarion

Genre

Sciences

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Et si... ?

Randall Munroe trad. Thierry Piélat

Paru le 13/05/2026

304 pages

Flammarion

9,70 €

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Scannez le code barre 9782080142061
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