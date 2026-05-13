A quelle altitude faut-il lâcher un steak pour qu'il arrive cuit au sol ? Qu'adviendrait-il de notre planète si le Soleil s'éteignait d'un coup ? Quelle puissance Yoda, le héros de La Guerre des étoiles, peut-il déployer grâce à la Force ? Et si nous prenions les pires idées du monde... avec une rigueur scientifique absolue ? C'est le pari de Randall Munroe qui, pour rédiger ce livre, n'a pas hésité à éplucher des montagnes de notes déclassifiées de l'armée américaine, à interviewer des ingénieurs nucléaires, à appeler 10 fois de suite sa mère à la rescousse et à "googler" des animaux vraiment bizarres ! Le résultat ? Un bijou de vulgarisation scientifique aux comic strips hilarants, où l'auteur parvient à calculer et à expliquer l'impossible. Bref, un remue-méninges inouï !