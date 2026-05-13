Apéro-cartes Culture générale 2

80 cartes et un livret de solutions dans un étui, pour s'amuser partout ! Plus de 350 questions, pour tous les goûtes et tous les publics, autour des thèmes suivants : 10 cartes " Gastronomie " (ex : " En Belgique, quelle matière grasse utilise-t-on pour cuire les frites ? "). 10 cartes " Sciences et nature " 10 cartes " Histoire-géographie " 10 cartes " Divertissements " (chansons, jeux, arts populaires)10 cartes " Sports " (ex : " Quel footballeur britannique est surnommé "le 5e Beatles ? " ")10 cartes " Arts et lettres " 10 cartes " Ciné et séries " 10 cartes " Méli-mélo " (regroupant tous les thèmes)