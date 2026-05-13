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Apéro-cartes Culture générale 2

Larousse, Xxx

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80 cartes et un livret de solutions dans un étui, pour s'amuser partout ! Plus de 350 questions, pour tous les goûtes et tous les publics, autour des thèmes suivants : 10 cartes " Gastronomie " (ex : " En Belgique, quelle matière grasse utilise-t-on pour cuire les frites ? "). 10 cartes " Sciences et nature " 10 cartes " Histoire-géographie " 10 cartes " Divertissements " (chansons, jeux, arts populaires)10 cartes " Sports " (ex : " Quel footballeur britannique est surnommé "le 5e Beatles ? " ")10 cartes " Arts et lettres " 10 cartes " Ciné et séries " 10 cartes " Méli-mélo " (regroupant tous les thèmes)

Par Larousse, Xxx
Chez Larousse

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Auteur

Larousse, Xxx

Editeur

Larousse

Genre

Jeux

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Apéro-cartes Culture générale 2

Larousse, Xxx

Paru le 13/05/2026

16 pages

Larousse

5,50 €

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Scannez le code barre 9782036087316
9782036087316
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