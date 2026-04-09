Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Raconte-moi une histoire de licorne et de dinosaure

Christine Schneider, Hervé Pinel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand une licorne rencontre un dinosaure, cela donne une histoire drôle, loufoque et irrésistible ! Dis Dadoudi, raconte-moi une histoire. D'accord, mais juste une ! C'est l'histoire d'une licorne qui n'a pas de corne... Quand un père raconte à sa fille avec beaucoup d'entrain l'histoire d'une licorne qui n'a pas de corne et d'un dinosaure qui n'en a pas plus ! Sa fille en redemande encore et encore jusqu'au moment où il est l'heure de se rendre chez le dentiste. Une traditionnelle histoire pour passer le temps ? Bien plus que cela ! Car le papa, pour le grand plaisir de sa fille, va mettre en scène les histoires qu'il raconte. Il essaie ainsi d'imiter la nouvelle corne " banane " de la licorne, mais glisse dessus et tombe à la renverse. A chaque gamelle, le voilà avec une nouvelle bosse sur le visage... Ou peut-être est-ce une corne qui lui pousse sur le nez ! Avis aux futurs parents, lecteurs, de cette histoire loufoque et pleine d'humour : vérifiez qu'il n'y ait rien sur votre chemin lors de votre lecture ! Le format tout en hauteur permet d'apprécier pleinement la plume de Christine Schneider et les illustrations du talentueux Hervé Pinel.

Par Christine Schneider, Hervé Pinel
Chez Editions Gründ

|

Auteur

Christine Schneider, Hervé Pinel

Editeur

Editions Gründ

Genre

Autres éditeurs (F à J)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Raconte-moi une histoire de licorne et de dinosaure par Christine Schneider, Hervé Pinel

Commenter ce livre

 

Raconte-moi une histoire de licorne et de dinosaure

Christine Schneider, Hervé Pinel

Paru le 09/04/2026

32 pages

Editions Gründ

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782324038464
9782324038464
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.