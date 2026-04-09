Raconte-moi une histoire de licorne et de dinosaure

Quand une licorne rencontre un dinosaure, cela donne une histoire drôle, loufoque et irrésistible ! Dis Dadoudi, raconte-moi une histoire. D'accord, mais juste une ! C'est l'histoire d'une licorne qui n'a pas de corne... Quand un père raconte à sa fille avec beaucoup d'entrain l'histoire d'une licorne qui n'a pas de corne et d'un dinosaure qui n'en a pas plus ! Sa fille en redemande encore et encore jusqu'au moment où il est l'heure de se rendre chez le dentiste. Une traditionnelle histoire pour passer le temps ? Bien plus que cela ! Car le papa, pour le grand plaisir de sa fille, va mettre en scène les histoires qu'il raconte. Il essaie ainsi d'imiter la nouvelle corne " banane " de la licorne, mais glisse dessus et tombe à la renverse. A chaque gamelle, le voilà avec une nouvelle bosse sur le visage... Ou peut-être est-ce une corne qui lui pousse sur le nez ! Avis aux futurs parents, lecteurs, de cette histoire loufoque et pleine d'humour : vérifiez qu'il n'y ait rien sur votre chemin lors de votre lecture ! Le format tout en hauteur permet d'apprécier pleinement la plume de Christine Schneider et les illustrations du talentueux Hervé Pinel.