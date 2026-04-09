Une improbable histoire d'amitié entre une vieille dame et une souris. A quatre-vingt-trois ans, la vie d'Helen Cartwright semble terminée. Après avoir passé six décennies à l'étranger, elle retourne dans le village de son enfance pour affronter le deuil de son fils et de son mari. Il ne lui reste plus qu'à attendre la mort. Puis, par une froide nuit d'automne, une rencontre fortuite avec une souris conduit Helen à un voyage surprenant. Pendant deux semaines, cette veuve recluse découvre une raison de vivre inattendue. Le roman de Simon Van Booy est un bijou de délicatesse, d'émotion retenue, d'intelligence vive, le tout porté par une écriture à la fois sensible et profonde. Drôle, émouvant et tendre, Un remède pour la solitude est un livre sur la possibilité de la seconde chance, sur la vie après la vie.