Lisez à vos risques et périls... Un slasher implacable qui conjugue horreur et émotion Le jeune Martin, onze ans, vit seul avec sa mère Elizabeth, qui l'a eu bien trop jeune. Elle travaille au comptoir de cosmétiques dans un grand magasin d'Halifax en attendant de percer dans sa vraie passion : le maquillage d'effets spéciaux pour des films d'horreur. Quand elle obtient enfin un travail à Toronto sur un film gore durant les vacances d'été, Elizabeth se retrouve sans solution de garde. Martin décide alors, seul, de contacter ses grands-parents pour qu'ils l'inscrivent à un camp biblique près de chez eux. Martin s'adapte rapidement à la colonie de vacances. Il découvre les activités, se lie d'amitié avec un groupe de filles et en embrasse même une. Pourtant le cadre idyllique de la campagne va se transformer en cauchemar. Le directeur du camp, le père Tony, assassine sauvagement un des enfants. L'animateur qui découvre le meurtre est la victime suivante. Et le massacre ne fait que commencer. En parallèle, Elizabeth envoie des e-mails à Martin pour lui raconter son tournage. La complicité qui la lie à son fils est évidente. Un fils qu'elle risque de ne jamais revoir... Avec Massacre au camp de vacances , Joey Comeau livre un slasher aussi violent que sensible, une lettre d'amour au cinéma d'horreur, portée par une relation mère-fils bouleversante.