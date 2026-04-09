Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Massacre au camp de vacances

Joey Comeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lisez à vos risques et périls... Un slasher implacable qui conjugue horreur et émotion Le jeune Martin, onze ans, vit seul avec sa mère Elizabeth, qui l'a eu bien trop jeune. Elle travaille au comptoir de cosmétiques dans un grand magasin d'Halifax en attendant de percer dans sa vraie passion : le maquillage d'effets spéciaux pour des films d'horreur. Quand elle obtient enfin un travail à Toronto sur un film gore durant les vacances d'été, Elizabeth se retrouve sans solution de garde. Martin décide alors, seul, de contacter ses grands-parents pour qu'ils l'inscrivent à un camp biblique près de chez eux. Martin s'adapte rapidement à la colonie de vacances. Il découvre les activités, se lie d'amitié avec un groupe de filles et en embrasse même une. Pourtant le cadre idyllique de la campagne va se transformer en cauchemar. Le directeur du camp, le père Tony, assassine sauvagement un des enfants. L'animateur qui découvre le meurtre est la victime suivante. Et le massacre ne fait que commencer. En parallèle, Elizabeth envoie des e-mails à Martin pour lui raconter son tournage. La complicité qui la lie à son fils est évidente. Un fils qu'elle risque de ne jamais revoir... Avec Massacre au camp de vacances , Joey Comeau livre un slasher aussi violent que sensible, une lettre d'amour au cinéma d'horreur, portée par une relation mère-fils bouleversante.

Par Joey Comeau
Chez Fleuve Noir

|

Auteur

Joey Comeau

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Terreur

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Massacre au camp de vacances par Joey Comeau

Commenter ce livre

 

Massacre au camp de vacances

Joey Comeau trad. Pierre-Paul Durastanti

Paru le 09/04/2026

240 pages

Fleuve Noir

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782265159655
9782265159655
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.