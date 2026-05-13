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Cuisiner à l'Air Fryer Ninja pour les enfants

Turckheim stéphanie De, Stéphanie de Turckeim

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LE LIVRE OFFICIEL POUR CUISINER POUR VOS ENFANTS AVEC VOTRE AIR FRYER NINJA Réalisez des recettes équilibrées validées par une nutritionniste mais aussi ludiques et rapides à cuisiner avec un seul et même appareil pour tous les moments de la journée ! DECOUVREZ 45 RECETTES POUR PROPOSER DES PLATS DIVERSIFIES A VOS ENFANTS A PARTIR DE 6 MOIS, POUR QUE LES REPAS SOIENT UN MOMENT DE PLAISIR : - Aiguillettes de poulet pané et rattes aux herbes - Quiche au jambon sans pâte - Poisson et croquettes de pommes de terre - Jardinière de veau aux petits légumes - Tajine d'agneau - Risotto de crozets - Galette de sarrasin truite et épinards - Ratatouille et boulgour complet - Pommes au four à la banane - Financiers à la framboise - Porridge chaud de flocons d'avoine - Pancakes à la banane

Par Turckheim stéphanie De, Stéphanie de Turckeim
Chez Hachette

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Auteur

Turckheim stéphanie De, Stéphanie de Turckeim

Editeur

Hachette

Genre

Cuisine au robot

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Cuisiner à l'Air Fryer Ninja pour les enfants

Turckheim stéphanie De, Stéphanie de Turckeim

Paru le 13/05/2026

128 pages

Hachette

14,95 €

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