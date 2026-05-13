Cuisiner à l'Air Fryer Ninja pour les enfants

LE LIVRE OFFICIEL POUR CUISINER POUR VOS ENFANTS AVEC VOTRE AIR FRYER NINJA Réalisez des recettes équilibrées validées par une nutritionniste mais aussi ludiques et rapides à cuisiner avec un seul et même appareil pour tous les moments de la journée ! DECOUVREZ 45 RECETTES POUR PROPOSER DES PLATS DIVERSIFIES A VOS ENFANTS A PARTIR DE 6 MOIS, POUR QUE LES REPAS SOIENT UN MOMENT DE PLAISIR : - Aiguillettes de poulet pané et rattes aux herbes - Quiche au jambon sans pâte - Poisson et croquettes de pommes de terre - Jardinière de veau aux petits légumes - Tajine d'agneau - Risotto de crozets - Galette de sarrasin truite et épinards - Ratatouille et boulgour complet - Pommes au four à la banane - Financiers à la framboise - Porridge chaud de flocons d'avoine - Pancakes à la banane