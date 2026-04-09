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Occidents

Frédéric Martel

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L'Occident et ses ennemis : la Russie, la Chine, l'islamisme... et l'Amérique de Trump. Une guerre mondiale des idées se déroule sous nos yeux. Mais nous n'avons pas encore compris qu'elle visait nos valeurs : démocratie, pluralisme, droits de l'homme, liberté d'expression. De Moscou à Beijing, de Caracas à Téhéran, nos ennemis entendent défaire l'Europe et détruire l'Occident. Pour mieux identifier cette menace, le journaliste et chercheur Frédéric Martel est allé partout, sur le terrain, "au contact" des intellectuels de Xi Jinping, des idéologues de Poutine, des propagandistes du Hamas – mais aussi des conseillers de Donald Trump. Au cours d'une enquête de huit années, menée dans cinquante-deux pays, il a interviewé près de deux mille protagonistes, témoins ou acteurs, du nouveau chaos mondial. Ce livre hors norme dévoile l'envers de notre histoire contemporaine. Il raconte le grand renversement idéologique de notre époque, marquée par son obsession contre "l'Occident". Rejeté par ceux qui, comme la Chine ou l'Iran, veulent l'anéantir ; glorifié par les populistes russes, hongrois, américains ou brésiliens, qui prétendent l'exalter. Il n'y a plus un Occident, mais des "Occidents" - projetés, fantasmés, souvent contradictoires. Au bout du compte, ceux qui veulent "plus" d'Occident rejoignent ceux qui en veulent "moins" : une convergence des extrêmes et, dans les deux cas, une même illusion. Une même pathologie. Grande fresque intellectuelle, ce récit, nourri de centaines de portraits et de témoignages, fait vaciller nos repères et illustre une thèse forte : la critique des valeurs universelles est un mirage ; elles doivent être défendues car elles sont les seules à pouvoir calmer le bruit et la fureur du monde. Et en cherchant à expliquer "l'Occident" par les haines qu'il suscite, l'auteur finit, au terme de cette enquête exceptionnelle, par nous éclairer sur ce que nous sommes.

Par Frédéric Martel
Chez Plon

|

Auteur

Frédéric Martel

Editeur

Plon

Genre

Géopolitique

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Occidents

Frédéric Martel

Paru le 09/04/2026

688 pages

Plon

26,00 €

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