Elise a trouvé un jeune chat roux dans une maison abandonnée du village. Il est très affaibli ! Pourtant, choyé et câliné par les soigneurs en herbe, il va finir par démontrer des pouvoirs exceptionnels. Les quatre amis auraient-ils recueilli un super chat ? La série pour tous les passionnés d'animaux ! - Une histoire inédite sur le chat. - Une maquette richement illustrée avec des photographies en couleur. - Comprend une fiche d'identité du chat, pour tout savoir sur ce félin ! Dès 6 ans.