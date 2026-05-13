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Super chat !

Pascal Ruter, Hachette Livre

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Elise a trouvé un jeune chat roux dans une maison abandonnée du village. Il est très affaibli ! Pourtant, choyé et câliné par les soigneurs en herbe, il va finir par démontrer des pouvoirs exceptionnels. Les quatre amis auraient-ils recueilli un super chat ? La série pour tous les passionnés d'animaux ! - Une histoire inédite sur le chat. - Une maquette richement illustrée avec des photographies en couleur. - Comprend une fiche d'identité du chat, pour tout savoir sur ce félin ! Dès 6 ans.

Par Pascal Ruter, Hachette Livre
Chez Hachette

|

Auteur

Pascal Ruter, Hachette Livre

Editeur

Hachette

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Super chat !

Pascal Ruter, Hachette Livre

Paru le 13/05/2026

96 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017355199
9782017355199
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