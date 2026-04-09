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Quand les populistes trahissent le peuple

Jean-François Copé

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Le cri d'alarme de Jean-François Copé contre les populismes " J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc l'Assemblée nationale. " Sans ambiguïté, les Français ont répondu au président de la République en sanctionnant lourdement les partis de gouvernement, incapables de rétablir ce qu'ils réclament pourtant avec constance : l'ordre. L'ordre dans la rue. L'ordre à l'école. L'ordre aux frontières. L'ordre dans les comptes publics. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, eux, sont les héritiers d'une vieille tradition : celle qui prétend guérir vite et sans douleur. Ils vendent des remèdes miracles - ; séduisants parce qu'ils ne sont jamais mis à l'épreuve, dangereux parce qu'ils se dispensent du réel. Dans une démocratie qui, pour certains, devient synonyme d'inefficacité, jamais les conditions n'ont été aussi favorables pour que les vieilles recettes populistes prospèrent. Chaque crise devient pour eux l'occasion de relancer leur propre récit : celui d'un pays à la dérive, d'une France qu'ils disent mourante et qu'ils prétendent être les seuls à pouvoir sauver. Cet ouvrage de convictions et d'expériences rappelle que la France n'a pas besoin d'un remède miracle, mais d'un traitement de fond : du courage, de la clarté, de l'effort. C'est à ce prix seulement, que nous pourrons apporter des réponses, mais surtout des résultats, pour redonner foi aux Français dans la démocratie et dans la République.

Par Jean-François Copé
Chez Plon

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Auteur

Jean-François Copé

Editeur

Plon

Genre

Actualité politique France

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Quand les populistes trahissent le peuple

Jean-François Copé

Paru le 09/04/2026

256 pages

Plon

20,00 €

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