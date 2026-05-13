Aujourd'hui, Emilie la sirène se rend à l'Animalerie Magique pour trouver un animal qui pourra vivre dans sa maison... humide ! Et quelle chance ! Un tout nouvel animal extraordinaire vient d'arriver... Narvalinou ! Un petit narval capable de faire scintiller tout ce qu'il touche. Emilie est très heureuse avec son nouveau compagnon, mais saura-t-elle partager la magie de Narvalinou avec les autres sirènes ? Une histoire étincelante pour comprendre que la gentillesse est la plus belle des magies !