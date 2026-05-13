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Narvalinou

Tim Budgen, Matilda Rose

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Aujourd'hui, Emilie la sirène se rend à l'Animalerie Magique pour trouver un animal qui pourra vivre dans sa maison... humide ! Et quelle chance ! Un tout nouvel animal extraordinaire vient d'arriver... Narvalinou ! Un petit narval capable de faire scintiller tout ce qu'il touche. Emilie est très heureuse avec son nouveau compagnon, mais saura-t-elle partager la magie de Narvalinou avec les autres sirènes ? Une histoire étincelante pour comprendre que la gentillesse est la plus belle des magies !

Par Tim Budgen, Matilda Rose
Chez Hachette

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Auteur

Tim Budgen, Matilda Rose

Editeur

Hachette

Genre

Hachette

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Narvalinou

Tim Budgen, Matilda Rose trad. Valentine Haussoullier

Paru le 13/05/2026

32 pages

Hachette

8,95 €

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Scannez le code barre 9782017350682
9782017350682
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