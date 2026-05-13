Iles grecques

Les guides Evasion vous invitent à voyager autrement. Conseillés par nos auteurs, experts de chaque destination, partez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer les endroits les moins connus, en séjournant dans nos adresses coups de coeur ou en testant des activités en lien avec la culture du pays. Dans cette édition entièrement actualisée, Maud Vidal-Naquet, journaliste installée de longue date dans l'île d'Egine, partage son amour pour son pays d'adoption et vous donne ses meilleurs conseils pour un voyage différent, des îles les plus connues (Santorin, Mykonos...) aux plus secrètes comme Kimolos ou Donoussa, son dernier coup de coeur. Dans ce guide, elle vous propose : - Des idées de circuit et un tableau pour choisir les îles où vous souhaitez séjourner selon des thèmes et des activités : paysages spectaculaires, plages, randonnée, archéologie, sports nautiques... - Ses îles préférées, recommandées pour leur tranquillité et leur authenticité. - Les meilleures adresses, simples et authentiques, pour goûter les spécialités de chaque île, dîner les pieds dans l'eau, rencontrer des céramistes de talent ou loger dans un B&B de charme pour un séjour magique. - Des balades à pied, en bateau... pour en prendre plein la vue. - Et bien sûr, toutes les activités pour profiter des merveilles de la Grèce : cuisiner les spécialités de Milos, surfer à Paros, faire du yoga face à la Grande Bleue à Amorgos ou partager un après-midi musical avec le barde Yannis Pantazis à Santorin...