Les guides EVASION vous proposent une immersion au coeur des pays, pour les voyageurs en quête d'authenticité et de rencontres différentes. Ecrit par plusieurs auteurs installés de longue date au pays du Soleil Levant, le guide Evasion Japon mêle coups de coeur vécus, adresses ultra-sélectionnées, quartiers confidentiels et découverte des artisanats régionaux. Une attention particulière est apportée aux spécificités culturelles, aux expériences nature et aux hébergements de caractère, pour voyager comme un initié plutôt que comme un touriste. Ce guide couvre : - Les principales villes du coeur de Honshu, l'île principale : Tokyo la capitale, ses temples millénaires et ses néons géants ; Kyoto, véritable concentré du Japon, avec ses traditions ancestrales et ses sanctuaires prestigieux ; Osaka, 3e ville du pays, qui vient d'accueillir l'Exposition universelle. - Des excursions pour découvrir les incontournables : Yokohama, premier port du pays ; Kamakura, foyer du bouddhisme ; Hakone et le mont Fuji ; Nikko et Nara, anciennes villes impériales. Vous y trouverez notamment : - Des balades pour s'immerger dans la nature japonaise : l'ascension du mont Fuji, une promenade à vélo dans la campagne près de Nara, évasion dans la région d'Hakone, cernée de montagnes... - Toutes les activités pour profiter de votre voyage : participer à une cérémonie du thé, tester les meilleurs onsen (sources naturelles d'eau chaude), assister à un combat de sumo, faire une séance shopping spécial pop culture...