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Le cahier d'enquêtes Cozy Mystery Adultes

Collectif, Hachette Pratique

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Un pas feutré sur un parquet ciré. Une tasse de thé abandonnée, encore tiède. Et, derrière les apparences tranquilles, un crime attend d'être élucidé. Accompagnez Marie-Rose, enquêtrice au regard acéré et à la patience redoutable, sur 12 scènes de crime pour mener l'enquête et travailler vos talents de détective ! Au fil des pages, vous devrez : - résoudre 12 enquêtes indépendantes, menées comme de véritables intrigues de roman noir à l'anglaise ; - analyser des illustrations riches en indices dissimulés, où rien n'est jamais tout à fait à sa place ; - décrypter énigmes, jeux de logique et fausses pistes, en conjuguant sens de l'observation et esprit de déduction. Prenez place, affûtez votre esprit... et souvenez-vous qu'en matière de crime, le détail le plus anodin est souvent le plus révélateur.

Par Collectif, Hachette Pratique
Chez Hachette

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Auteur

Collectif, Hachette Pratique

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

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Le cahier d'enquêtes Cozy Mystery Adultes

Collectif, Hachette Pratique

Paru le 13/05/2026

64 pages

Hachette

9,95 €

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Scannez le code barre 9782017295235
9782017295235
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