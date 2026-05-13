Le cahier d'enquêtes Cozy Mystery Adultes

Un pas feutré sur un parquet ciré. Une tasse de thé abandonnée, encore tiède. Et, derrière les apparences tranquilles, un crime attend d'être élucidé. Accompagnez Marie-Rose, enquêtrice au regard acéré et à la patience redoutable, sur 12 scènes de crime pour mener l'enquête et travailler vos talents de détective ! Au fil des pages, vous devrez : - résoudre 12 enquêtes indépendantes, menées comme de véritables intrigues de roman noir à l'anglaise ; - analyser des illustrations riches en indices dissimulés, où rien n'est jamais tout à fait à sa place ; - décrypter énigmes, jeux de logique et fausses pistes, en conjuguant sens de l'observation et esprit de déduction. Prenez place, affûtez votre esprit... et souvenez-vous qu'en matière de crime, le détail le plus anodin est souvent le plus révélateur.