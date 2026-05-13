Nihonshu, amazake, sochu, hojicha, ou bien encore calpis, découvrez 50 cocktails originaux mêlant produits japonais (avec et sans alcool) et accords geek pour vous faire voyager dans la culture japonaise à chaque gorgée. Plongez dans un voyage inédit où mixologie et culture manga fusionnent pour créer une expérience immersive et gustative. Ce livre est une invitation à vivre chaque cocktail comme une scène d'anime, dans un univers visuel inspiré de chefs-d'oeuvre du studio Ghibli, d'animé mondialement connu ou de mangas devenus culte. Imaginez siroter un cocktail au saké en lisant Les gouttes de Dieu, un Daikili devant One piece, un mocktail au sencha et sauce ponzu devant Fullmetal Alchemist ou un Shinkansen au gin japonais devant Tokyo Revengers.