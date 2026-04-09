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Les deux retraites

Didier-Marie Golay, Elisabeth de la Trinité

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Elisabeth de la Trinité n'a écrit que deux retraites. Cet ouvrage les propose avec, en accompagnement, les diverses sources qu'elle a utilisées. Les fac-similés viennent compléter l'ensemble et ajoutent un effet de proximité avec le travail d'écriture d'Elisabeth. Soeur Elisabeth de la Trinité n'a écrit que deux retraites : la première, "Le Ciel dans la Foi", comme un cadeau d'adieux, avant de mourir, pour sa soeur Guite ; la seconde, la "Dernière Retraite". Ce livre y introduit en présentant le contexte dans lequel elles ont vu le jour, en évoquant leurs contenus et en décrivant leurs matérialisations. A l'aide de notes abondantes, il offre systématiquement les sources utilisées par Elisabeth : Ruysbroeck, Jean de la Croix et Angèle de Foligno. On pourra ainsi se rendre compte que les "citations" faites par Elisabeth, ne sont pas des citations rigoureuses. Elle a assimilé ce qu'elle a lu et le retraduit pour illustrer son propos en n'hésitant pas à intervertir des phrases ou des membres de phrases, à changer des mots. Les fac-similés, joints à cette éditions apportent une valeur ajoutée au niveau émotionnel et à la connaissance d'Elisabeth écrivain.

Par Didier-Marie Golay, Elisabeth de la Trinité
Chez Cerf

|

Auteur

Didier-Marie Golay, Elisabeth de la Trinité

Editeur

Cerf

Genre

Prière et spiritualité

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Les deux retraites

Didier-Marie Golay, Elisabeth de la Trinité

Paru le 09/04/2026

600 pages

Cerf

29,00 €

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Scannez le code barre 9782204114882
9782204114882
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