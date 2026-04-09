Du noir et blanc à l'explosion colorée, ces petites bêtes vont faire vibrer les yeux de bébé comme par magie ! Dès 6 mois Dans ce livre animé fascinant, cinq petits habitants du jardin se cachent d'abord en silhouettes noires avant de révéler leurs couleurs éclatantes grâce aux animations. Le papillon déploie ses ailes, la coccinelle montre ses points rouges, l'abeille fait scintiller ses rayures dorées. Chaque page stimule la vision de bébé et développe sa reconnaissance des formes dans un spectacle sensoriel captivant. Pour les familles qui veulent éveiller bébé à la beauté de la nature, un livre animé qui transforme chaque insecte en star colorée.