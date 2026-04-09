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#Album jeunesse

Insectes

Amandine Laprun

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Du noir et blanc à l'explosion colorée, ces petites bêtes vont faire vibrer les yeux de bébé comme par magie ! Dès 6 mois Dans ce livre animé fascinant, cinq petits habitants du jardin se cachent d'abord en silhouettes noires avant de révéler leurs couleurs éclatantes grâce aux animations. Le papillon déploie ses ailes, la coccinelle montre ses points rouges, l'abeille fait scintiller ses rayures dorées. Chaque page stimule la vision de bébé et développe sa reconnaissance des formes dans un spectacle sensoriel captivant. Pour les familles qui veulent éveiller bébé à la beauté de la nature, un livre animé qui transforme chaque insecte en star colorée.

Par Amandine Laprun
Chez Nathan

|

Auteur

Amandine Laprun

Editeur

Nathan

Genre

Livres rabats, tirettes

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Insectes

Amandine Laprun

Paru le 09/04/2026

10 pages

Nathan

8,90 €

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Scannez le code barre 9782095058241
9782095058241
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