Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Je veux pas dormir !

Aurélie Guillerey, Claire Pisarra

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'album magique qui fait du coucher le moment préféré de la journée ! Dès 3 ans La nuit est tombée mais Constance est bien réveillée ... Il y a des drôles de bruits dans sa chambre et si c'était un dinosaure décidé à tout casser ? Ou un loup prêt à la croquer ? Heureusement, Maman est là pour transformer chaque frayeur en moment de tendresse et chaque ombre inquiétante en prétexte à câlins . Dans cet album tout en douceur, découvrez comment les rituels du coucher peuvent devenir des instants magiques de complicité.

Par Aurélie Guillerey, Claire Pisarra
Chez Nathan

|

Auteur

Aurélie Guillerey, Claire Pisarra

Editeur

Nathan

Genre

Nathan

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Je veux pas dormir ! par Aurélie Guillerey, Claire Pisarra

Commenter ce livre

 

Je veux pas dormir !

Aurélie Guillerey, Claire Pisarra

Paru le 09/04/2026

32 pages

Nathan

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095053406
9782095053406
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.