Je veux pas dormir !

L'album magique qui fait du coucher le moment préféré de la journée ! Dès 3 ans La nuit est tombée mais Constance est bien réveillée ... Il y a des drôles de bruits dans sa chambre et si c'était un dinosaure décidé à tout casser ? Ou un loup prêt à la croquer ? Heureusement, Maman est là pour transformer chaque frayeur en moment de tendresse et chaque ombre inquiétante en prétexte à câlins . Dans cet album tout en douceur, découvrez comment les rituels du coucher peuvent devenir des instants magiques de complicité.