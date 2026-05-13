Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Si je le di a maman elle sera triste

Sarah Barthe

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Fin 2017, Adverse et les éditions Anne & Shige se rencontraient pour la première fois sur un salon. Sur la table de ces derniers, restait la fin du tirage de Si je le di à maman elle sera triste de Sarah Barthe, paru l'année précédente, et qui s'imposa comme la plus mémorable découverte du week-end. Il restait alors tout juste assez de temps pour inviter l'artiste à participer à l'anthologie De tout bois, courte échéance qu'elle honora au pied levé. L'envie commune d'engager une collaboration plus poussée dut attendre, jusqu'à ce qu'une nouvelle série de des-sins vienne augmenter le corpus déjà décisif arrêté en 2016, et motive finalement la réédition augmentée de ce livre fondateur. Sarah Barthe en réalise en effet les prémices dès ses études aux Beaux-Arts de Nîmes, allant chercher dans l'esthétique des dessins d'enfants un moyen de libérer son trait et de contourner l'académisme, un espace de révélation de premières prises de conscience pas toujours dicibles, et par voie de conséquence un biais pour témoigner sans surplomb de l'enfer de l'inceste et de la pédophilie. Alors qu'un trop rapide coup d'oeil ne manquera pas d'être attiré par les apparences de naïveté et de fraîcheur des représentations, une attention à peine plus soutenue en révélera les abîmes, creusés encore par la fausse candeur de voix maladroitement manuscrites. La grâce de Sarah Barthe s'établit ainsi sur sa force de trouble, une absence d'ambiguïté esquivant pourtant la frontalité pornographique, soit une manière des plus subtiles pour exposer les germes de traumas aux conséquences incommensurables.

Par Sarah Barthe
Chez Adverse

|

Auteur

Sarah Barthe

Editeur

Adverse

Genre

Monographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Si je le di a maman elle sera triste par Sarah Barthe

Commenter ce livre

 

Si je le di a maman elle sera triste

Sarah Barthe

Paru le 13/05/2026

36 pages

Adverse

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791095922681
9791095922681
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.