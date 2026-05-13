Si je le di a maman elle sera triste

Fin 2017, Adverse et les éditions Anne & Shige se rencontraient pour la première fois sur un salon. Sur la table de ces derniers, restait la fin du tirage de Si je le di à maman elle sera triste de Sarah Barthe, paru l'année précédente, et qui s'imposa comme la plus mémorable découverte du week-end. Il restait alors tout juste assez de temps pour inviter l'artiste à participer à l'anthologie De tout bois, courte échéance qu'elle honora au pied levé. L'envie commune d'engager une collaboration plus poussée dut attendre, jusqu'à ce qu'une nouvelle série de des-sins vienne augmenter le corpus déjà décisif arrêté en 2016, et motive finalement la réédition augmentée de ce livre fondateur. Sarah Barthe en réalise en effet les prémices dès ses études aux Beaux-Arts de Nîmes, allant chercher dans l'esthétique des dessins d'enfants un moyen de libérer son trait et de contourner l'académisme, un espace de révélation de premières prises de conscience pas toujours dicibles, et par voie de conséquence un biais pour témoigner sans surplomb de l'enfer de l'inceste et de la pédophilie. Alors qu'un trop rapide coup d'oeil ne manquera pas d'être attiré par les apparences de naïveté et de fraîcheur des représentations, une attention à peine plus soutenue en révélera les abîmes, creusés encore par la fausse candeur de voix maladroitement manuscrites. La grâce de Sarah Barthe s'établit ainsi sur sa force de trouble, une absence d'ambiguïté esquivant pourtant la frontalité pornographique, soit une manière des plus subtiles pour exposer les germes de traumas aux conséquences incommensurables.