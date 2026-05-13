Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

The Dixon rule

Elle Kennedy

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Diana Dixon a beaucoup de choses à faire cet été. Elle répète pour une compétition de danse de salon, jongle avec deux emplois et doit faire face à un ex-petit ami qui n'arrive pas à comprendre que c'est fini. Elle trouve pourtant encore le temps et l'énergie pour dire à Shane Lindley d'aller se faire voir. Shane vient d'emménager dans son immeuble et semble déterminé à coucher avec toute l'équipe de pom-pom girls. Bien sûr, c'est un grand et magnifique joueur de hockey, mais il empiète sur son territoire. Diana doit donc établir quelques règles de base : pas de fêtes dans son appartement, laisser ses coéquipières tranquilles et, surtout, la laisser tranquille. Ce que Diana ne réalise pas, c'est que Shane en a marre des coups d'un soir. Il veut une relation stable. Et lorsque son ex revient sur le devant de la scène, il prétend en avoir une pour la rendre jalouse... et qui mieux pour jouer le rôle de la petite amie que son impertinente nouvelle voisine ? Malgré la réticence de Diana, une fausse relation est la solution parfaite à ses propres problèmes d'ex, et bientôt elle ne peut pas nier que quelque chose se passe entre eux. Quelque chose de complètement inattendu.

Par Elle Kennedy
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Elle Kennedy

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Dixon rule par Elle Kennedy

Commenter ce livre

 

The Dixon rule

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 13/05/2026

720 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042902513
9791042902513
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.