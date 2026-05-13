The Dixon rule

Diana Dixon a beaucoup de choses à faire cet été. Elle répète pour une compétition de danse de salon, jongle avec deux emplois et doit faire face à un ex-petit ami qui n'arrive pas à comprendre que c'est fini. Elle trouve pourtant encore le temps et l'énergie pour dire à Shane Lindley d'aller se faire voir. Shane vient d'emménager dans son immeuble et semble déterminé à coucher avec toute l'équipe de pom-pom girls. Bien sûr, c'est un grand et magnifique joueur de hockey, mais il empiète sur son territoire. Diana doit donc établir quelques règles de base : pas de fêtes dans son appartement, laisser ses coéquipières tranquilles et, surtout, la laisser tranquille. Ce que Diana ne réalise pas, c'est que Shane en a marre des coups d'un soir. Il veut une relation stable. Et lorsque son ex revient sur le devant de la scène, il prétend en avoir une pour la rendre jalouse... et qui mieux pour jouer le rôle de la petite amie que son impertinente nouvelle voisine ? Malgré la réticence de Diana, une fausse relation est la solution parfaite à ses propres problèmes d'ex, et bientôt elle ne peut pas nier que quelque chose se passe entre eux. Quelque chose de complètement inattendu.