L'intégrale 1990-1993

Pour un héros solitaire, Wolverine fait de nombreuses rencontres ! Qu'il s'agisse de Hulk, Ghost Rider ou du Punisher, Logan peut compter sur plusieurs alliés occasionnels au fil de ses pérégrinations. Sans oublier Jubilé, qui accompagne le héros griffu en Terre Sauvage ! Les lecteurs les plus fidèles le savent : la publication de WOLVERINE : L'INTEGRALE a été suspendue pendant plusieurs années, en raison de l'indisponibilité du matériel américain nécessaire, pour poursuivre la publication des épisodes dans l'ordre. Récemment, plusieurs ouvrages ont permis de rattraper ce retard, mais en intégrant de nombreux récits inédits et autres one-shots. Outre de nouveaux épisodes de la série régulière Wolverine, vous trouverez ici plusieurs récits complets et passionnants.