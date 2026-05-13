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Shadow and Bone

Leigh Bardugo, François-Xavier Pavion

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Dans le royaume de Ravka, plongé dans une guerre sans fin et cerné par les ténèbres du Shadow Fold, Alina mène une existence discrète en tant que simple cartographe. Mais lors d'une mission périlleuse, elle révèle malgré elle un pouvoir extraordinaire : celui d'invoquer la lumière. Ce don, unique, fait d'elle la seule capable de repousser l'obscurité qui menace le pays. Propulsée malgré elle dans le monde des Grisha des magiciens aussi fascinants que redoutables elle doit désormais apprendre à maîtriser ses pouvoirs, tout en naviguant entre secrets, manipulations et passions interdites. Une héroïne lumineuse dans un univers sombre Premier tome du célèbre Grishaverse de Leigh Bardugo, Grisha a déjà conquis des millions de lecteurs dans le monde. Ce roman de fantasy, inspiré de la Russie impériale, allie magie sophistiquée, enjeux politiques et tension romantique. Le style riche et tendu de l'autrice, l'originalité de son univers et la complexité de ses personnages en ont fait une référence incontournable du genre. Cette réédition, dans un format poche renouvelé, s'inscrit dans le rapatriement des grands succès Bayard et Milan, aux côtés de Caraval. La romantasy culte à mettre entre toutes les mains Ce roman séduira tous ceux qui sont en quête de frissons, de grands sentiments et d'univers profonds. L'apprentissage d'Alina, ses choix déchirants, ses doutes et ses désirs résonnent fort avec les préoccupations des lecteurs. Et si l'amour est bien là, il n'efface jamais l'enjeu majeur : devenir soi-même, envers et contre tout. Adaptée en série par Netflix, cette saga offre un voyage dense, intense, impossible à lâcher.

Par Leigh Bardugo, François-Xavier Pavion
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Leigh Bardugo, François-Xavier Pavion

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Mondes fantastiques

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Shadow and Bone

Leigh Bardugo, François-Xavier Pavion trad. Anath Riveline, Nenad Savic

Paru le 13/05/2026

338 pages

Bayard jeunesse

8,90 €

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