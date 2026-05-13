Caraval Tome 1

Bienvenue à Caraval, où rien n'est exactement ce qu'il semble être... Scarlett et sa petite soeur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captives. A 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de Légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes, et Scarlett est invitée ! Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire et fabuleux... Aidées par Julian, un mystérieux marin, les deux soeurs s'enfuient. Mais à leur arrivée sur l'île des Songes, Donatella est kidnappée par Légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa soeur avant que les cinq nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours... Le retour en poche d'une saga culte de Bayard ! Une nouvelle édition brochée en poche avec nouvelle couverture pour cette série devenue emblématique du genre Romantasy. Une série de romantasy pleine d'aventures. Une intrigue aux multiples rebondissements et révélations. Ici, chacun avance masqué, personne n'est ce qu'il prétend. En bref : un voyage au bout de l'Enfer psychologique qui ne vous laissera pas indemne !