Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

Caraval Tome 1

Stephanie Garber, Erin Shappell

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bienvenue à Caraval, où rien n'est exactement ce qu'il semble être... Scarlett et sa petite soeur Donatella n'ont jamais quitté l'île où leur père, un homme cruel et tyrannique, les retient captives. A 17 ans, alors qu'elle est sur le point d'être mariée à un inconnu, Scarlett reçoit une lettre de Légende, le maître du jeu Caraval. Cette année, Caraval aura lieu sur l'île des Songes, et Scarlett est invitée ! Depuis toute petite, elle rêve d'assister à ce jeu légendaire et fabuleux... Aidées par Julian, un mystérieux marin, les deux soeurs s'enfuient. Mais à leur arrivée sur l'île des Songes, Donatella est kidnappée par Légende. Scarlett entre alors dans Caraval avec Julian. Si elle ne retrouve pas sa soeur avant que les cinq nuits du jeu soient écoulées, celle-ci disparaîtra pour toujours... Le retour en poche d'une saga culte de Bayard ! Une nouvelle édition brochée en poche avec nouvelle couverture pour cette série devenue emblématique du genre Romantasy. Une série de romantasy pleine d'aventures. Une intrigue aux multiples rebondissements et révélations. Ici, chacun avance masqué, personne n'est ce qu'il prétend. En bref : un voyage au bout de l'Enfer psychologique qui ne vous laissera pas indemne !

Par Stephanie Garber, Erin Shappell
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Stephanie Garber, Erin Shappell

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Caraval Tome 1 par Stephanie Garber, Erin Shappell

Commenter ce livre

 

Caraval Tome 1

Stephanie Garber, Erin Shappell trad. Eric Moreau

Paru le 13/05/2026

480 pages

Bayard jeunesse

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036389573
9791036389573
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.