La bibliothécaire du dernier wagon

Inspiré d'une histoire vraie, un roman vibrant sur la force des mots et celles qui les défendent. Montana, 1936. Envoyée sauver une maison d'édition, Millie Lang se heurte à une équipe convaincue d'être victime de sabotage. Certains secrets de l'Ouest américain sont-ils trop dangereux pour être révélés ? La bibliothécaire Alice Monroe semble en savoir bien plus qu'elle ne le laisse paraître... Des années plus tôt, Alice avait fondé dans un wagon une bibliothèque itinérante, sillonnant les terres arides du Montana pour offrir aux ouvriers isolés un peu d'évasion. Elle croyait avoir trouvé en Colette Durand l'employée idéale... mais la jeune femme n'est jamais revenue du voyage inaugural. Lorsque Millie exhume ce trouble passé, les destins de ces trois femmes s'entrelacent dans une quête où les livres deviennent des passerelles entre les époques, porteurs d'espoir, de souvenir et de liberté. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Carole Delporte A propos de l'autrice Née en Pennsylvanie, Brianna Labuskes est journaliste. Ses livres, dont La Bibliothèque des livres brûlés, ont été traduits dans une douzaine de langues.