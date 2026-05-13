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Issak Tome 19

Shinji Makari, Double-S

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Un samouraï japonais en quête de vengeance au coeur des batailles de l'Europe du XVIIe siècle ! Issak et ses compagnons ont réussi à contrecarrer les plans de Lorenzo à Saint-Malo, mais l'homme a disparu après l'explosion de la tour de guet, et personne n'a retrouvé son corps sur le rivage... Grâce à une plaquette de bois échouée, le samouraï comprend que son ennemi juré a survécu et qu'il est désormais près de la pointe du Nick ! Là, en compagnie de Zetta, il croise la route de Rodrigo de la Sierra, qui poursuit le même but qu'eux. Seulement, le temps leur est compté... Parviendront-ils à remonter la piste de Lorenzo et à l'abattre ? Plongez une dernière fois dans la fresque épique peinte par les talentueux DOUBLE-S et Shinji Makari afin de découvrir la fin du périple d'Issak, le samouraï qui a parcouru les champs de bataille européens du XVIIe siècle pour accomplir sa vengeance !

Par Shinji Makari, Double-S
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Shinji Makari, Double-S

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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Issak Tome 19

Shinji Makari, Double-S

Paru le 13/05/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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