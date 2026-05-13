Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Dragon Hunt Tribe Tome 5

Shiro Kuroi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elevée par les dragons, elle doit maintenant les chasser pour survivre... Alors que les chasseurs traquent le dragon dans les égouts, Nato tombe nez à nez avec sa jumelle, Avata ! Hélas, la sauvageonne, loin d'être de son côté, a semé la zizanie en tuant tour à tour Vinette et Asura. Ainsi, lorsque Nato essaie de convaincre ses compagnons de ne pas abattre le monstre, ils refusent de l'écouter... et, à l'instant où ce dernier s'enfuit, une énorme inondation engloutit la cité commerçante ! Au même moment, l'armée du royaume de Gandal débarque sur le territoire d'Aman, soi-disant pour secourir les habitants. Rudora ne croit pas à une coïncidence... Il est persuadé qu'il s'agit là de l'oeuvre de la famille de Nato. La jeune fille parviendra-t-elle à lever enfin le voile sur ses origines ? Plongez une dernière fois au coeur du monde de dark fantasy ambitieux créé par Shiro Kuroi pour découvrir la conclusion épique des aventures d'une chasseuse de dragons au destin hors du commun !

Par Shiro Kuroi
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Shiro Kuroi

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dragon Hunt Tribe Tome 5 par Shiro Kuroi

Commenter ce livre

 

Dragon Hunt Tribe Tome 5

Shiro Kuroi

Paru le 13/05/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032724118
9791032724118
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.