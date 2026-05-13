Dragon Hunt Tribe Tome 5

Elevée par les dragons, elle doit maintenant les chasser pour survivre... Alors que les chasseurs traquent le dragon dans les égouts, Nato tombe nez à nez avec sa jumelle, Avata ! Hélas, la sauvageonne, loin d'être de son côté, a semé la zizanie en tuant tour à tour Vinette et Asura. Ainsi, lorsque Nato essaie de convaincre ses compagnons de ne pas abattre le monstre, ils refusent de l'écouter... et, à l'instant où ce dernier s'enfuit, une énorme inondation engloutit la cité commerçante ! Au même moment, l'armée du royaume de Gandal débarque sur le territoire d'Aman, soi-disant pour secourir les habitants. Rudora ne croit pas à une coïncidence... Il est persuadé qu'il s'agit là de l'oeuvre de la famille de Nato. La jeune fille parviendra-t-elle à lever enfin le voile sur ses origines ? Plongez une dernière fois au coeur du monde de dark fantasy ambitieux créé par Shiro Kuroi pour découvrir la conclusion épique des aventures d'une chasseuse de dragons au destin hors du commun !