Le Vampire arc-en-ciel

Vampires et membres de la communauté LGBTQIA+ ont toujours été perçus par les sociétés traditionnelles comme des dangers. Depuis le XIXe siècle en littérature, et plus tard au cinéma, l'image du vampire a surtout été négative, métaphorisant les transgressions, à l'instar des figures homosexuelles, souvent discriminées. Il aura fallu attendre le XXe siècle, en particulier l'année 1976, avec Entretien avec un vampire d'Anne Rice, pour voir une fiction échapper aux stéréotypes et pour qu'enfin un personnage, symbiose des deux, marque durablement les esprits : Lestat, le vampire gay, impose son charisme à la terre entière. C'est à ce long et étonnant parcours commun, littéraire, cinématographique et législatif, que nous convie ce livre, analysant la façon dont sont représentés, au fil des décennies, les personnages queer par le biais du vampirisme. Des textes (de Christabel de Coleridge à Carmilla de Le Fanu, en passant par Dracula de Bram Stoker jusqu'à Ames perdues de Poppy Z. Brite et L'Autre Dracula de Tony Mark) aux films (du Nosferatu de Murnau aux Dracula de la Hammer, sans oublier Les Prédateurs, Vampire, vous avez dit vampire ? , The Addiction ou encore Renfield), suivez le parcours de tous ces vampires LGBTQIA+ entrés de plain-pied dans la pop culture.