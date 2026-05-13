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Le Premier Meurtre sur Mars

Sam Wilson

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Quand Seul sur Mars rencontre The Expanse... 2034 : Rose Fuller et son jumeau Archimedes sont les premiers êtres humains à naître sur Mars. Enfants du génie qui a permis de coloniser la planète rouge, ils grandissent sous les feux des médias, enfants chéris et symboles vivants de la réussite humaine et d'un avenir radieux pour tous sur Mars. 2103 : la liberté n'est plus qu'un souvenir sur Mars, tombée presque entièrement sous la coupe de la corporation Fuller. Rose a disparu, et son nom n'est plus prononcé qu'à voix basse, pour évoquer le souvenir d'une terroriste martyre. Dylan Ward, agent de sécurité, n'est qu'une employée parmi bien d'autres lorsqu'elle se voit confier une mission de la plus haute importance : retrouver la trace d'un agent perdu dans l'une des dernières zones indépendantes de la planète. Au coeur des territoires le plus sauvages de la planète rouge, Dylan découvre bientôt un lien entre cette disparition et le meurtre dont Rose a été accusée, qui ne s'est peut-être pas déroulé comme tous le croient... Que s'est-il réellement passé lors du premier meurtre sur Mars ? " Palpitant, percutant et extrêmement pertinent. " Lauren Beukes, autrice de Les Lumineuses " Un roman captivant et férocement intelligent, qui vous agrippera tel un trou noir. " Sarah Lotz, autrice de Trois " Cette virée en rover martien sur la planète rouge est à la fois exaltante et une réflexion profonde sur la construction, l'emprisonnement et la libération de la société. La science est rigoureusement précise, l'intrigue déborde de créativité et les péripéties s'enchaînent à la vitesse de la lumière. J'ai adoré ce roman. " Sam Beckbessinger, co-autrice de Girls of Little Hope " Un savant mélange de science-fiction créative, de secrets martiens et de roman policier qui donne un roman ingénieux et subtil, impossible à lâcher. " Dale Halvorsen, co-auteur de Girls of Little Hope " Le meilleur de la science-fiction. Wilson sait que la nature humaine est une constante universelle - même sur Mars. " Alex Convery, scénariste de Air

Par Sam Wilson
Chez Bragelonne

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Auteur

Sam Wilson

Editeur

Bragelonne

Genre

Science-fiction

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Le Premier Meurtre sur Mars

Sam Wilson trad. Nenad Savic

Paru le 13/05/2026

576 pages

Bragelonne

9,95 €

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