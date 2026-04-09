Un adolescent regarde le visage mutilé de son ami, "mort en martyr", dont la photographie est exposée dans leur lycée de Chiraz, en Iran, à l'automne 1982. Quelques décennies plus tard, de nos jours à Berlin, cette image hante l'homme qu'il est devenu. En revenant sans cesse à ce masque mortuaire, il repense à ce qui sera, de saison en saison, sa dernière année au pays natal, entrecroisant des motifs comme la lumière varie au fil du jour dans les tableaux impressionnistes. Admirablement composé, à fleur d'émotions et de sensations, Dernière année au pays natal est un livre sur la résistance d'un adolescent confronté à la violence d'un régime totalitaire. Il répond, par le récit d'une sensibilité naissante, à cette question universelle : comment sauver son âme dans un monde qui se délite ?