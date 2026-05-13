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#Imaginaire

Plein-Ciel

Siècle Vaëlban

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Sur l'île de la Nébuleuse, l'Opéra Plein-Ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ses représentations se doit d'être parfaite. Des Confins à la capitale, tous les habitants sont appelés à mettre leurs dons au service de l'Opéra. Née au sein d'une famille d'aristocrates capables de métamorphoser les corps, Ivoire est une simple dompteuse de rubans, et c'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place, au sein d'un prestigieux atelier de couture. Mais lorsque la Maîtresse-Jouet de Plein-Ciel remarque son talent, Ivoire n'a pas le choix : elle est forcée d'emménager au coeur de l'Opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour, et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible... Prix Elbakin du meilleur roman de fantasy francophone jeunesse Lauréat du Prix Imaginales des bibliothécaires 2025 "Un bijou de fantasy [... ]. L'écriture poétique de l'autrice porte des personnages attachants et hauts en couleur, nous plongeant à leurs côtés dans les coulisses de l'Opéra [... ] Immense coup de coeur ! " Librairie Le Divan Perché

Par Siècle Vaëlban
Chez Bragelonne

|

Auteur

Siècle Vaëlban

Editeur

Bragelonne

Genre

Mondes fantastiques

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Plein-Ciel

Siècle Vaëlban

Paru le 13/05/2026

672 pages

Bragelonne

9,95 €

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