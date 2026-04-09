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Balanegra

Marto Pariente

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A la mort de son frère, Coveiro est venu s'installer à Balanegra pour s'occuper de Marco, son neveu autiste et désormais orphelin. Après avoir été tueur à gages, le voici devenu fossoyeur : une sinécure ! Mais lorsque Marco - qui passe son temps à arpenter le cimetière - est enlevé quelques heures à peine après l'inhumation d'un politicien accusé de pédophilie et décédé étrangement lors d'une reconstitution judiciaire, Coveiro n'a d'autre choix que de ressortir les armes et de réveiller le tueur qui sommeillait en lui. Un western noir, drôle et sanglant.

Par Marto Pariente
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Marto Pariente

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans noirs

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Balanegra

Marto Pariente trad. Sébastien Rutés

Paru le 09/04/2026

240 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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Scannez le code barre 9782073135605
9782073135605
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