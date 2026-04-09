A la mort de son frère, Coveiro est venu s'installer à Balanegra pour s'occuper de Marco, son neveu autiste et désormais orphelin. Après avoir été tueur à gages, le voici devenu fossoyeur : une sinécure ! Mais lorsque Marco - qui passe son temps à arpenter le cimetière - est enlevé quelques heures à peine après l'inhumation d'un politicien accusé de pédophilie et décédé étrangement lors d'une reconstitution judiciaire, Coveiro n'a d'autre choix que de ressortir les armes et de réveiller le tueur qui sommeillait en lui. Un western noir, drôle et sanglant.