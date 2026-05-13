The Nightshade God

Lore a échoué. Elle n'est pas parvenue à sauver le roi Bastian du dieu vénéneux qui a envahi son esprit. Elle n'a pu empêcher que ses alliés soient envoyés aux quatre coins du continent, chacun esclaves en rêve des murmures d'autres divinités. Elle n'a pas réussi à sauver sa cité, aussi magnifique que corrompue, des forces obscures enfouies sous les catacombes. Et elle n'a pas pu se sauver elle-même. Exilée dans les Iles Calcinées, Lore doit user de toutes les techniques apprises dans les rues de Dellaire pour survivre à la colonie pénitentiaire, ainsi que pour combattre l'entité qui lui a volé ceux qu'elle aime. Or, la solution se cache peut-être au coeur de ce lieu énigmatique. Ce n'est qu'en ramenant la magie à sa source qu'elle pourra, une fois pour toutes, vaincre les divinités qui corrompent le monde. Mais à mesure que Lore s'approche de son objectif, ses propres pouvoirs s'intensifient... et lorsqu'on a toujours dû se battre pour survivre, comment renoncer à une telle puissance ? " Epoustouflant... Alliant toute une galerie de personnages complexes, un univers savamment construit, une romance savoureuse et une intrigue captivante, cet opus conclut brillamment la trilogie. " Publishers Weekly " Une oeuvre de Fantasy sombre, élégante et romantique. Son rythme soutenu, son fascinant triangle amoureux et son intrigue de grande ampleur raviront ses lecteurs. " Library Journal " Les rebondissements inattendus nous gardent en haleine jusqu'à la fin, par laquelle Hannah Whitten termine superbement sa trilogie. " Booklist " Avec sa prose magnifiquement ciselée et ses personnages à la moralité et aux sentiments complexes, ce roman explore les thèmes de la foi, du destin, du pouvoir et du pardon. " Paste