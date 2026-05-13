Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Imaginaire

The Nightshade God

Hannah Whitten

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lore a échoué. Elle n'est pas parvenue à sauver le roi Bastian du dieu vénéneux qui a envahi son esprit. Elle n'a pu empêcher que ses alliés soient envoyés aux quatre coins du continent, chacun esclaves en rêve des murmures d'autres divinités. Elle n'a pas réussi à sauver sa cité, aussi magnifique que corrompue, des forces obscures enfouies sous les catacombes. Et elle n'a pas pu se sauver elle-même. Exilée dans les Iles Calcinées, Lore doit user de toutes les techniques apprises dans les rues de Dellaire pour survivre à la colonie pénitentiaire, ainsi que pour combattre l'entité qui lui a volé ceux qu'elle aime. Or, la solution se cache peut-être au coeur de ce lieu énigmatique. Ce n'est qu'en ramenant la magie à sa source qu'elle pourra, une fois pour toutes, vaincre les divinités qui corrompent le monde. Mais à mesure que Lore s'approche de son objectif, ses propres pouvoirs s'intensifient... et lorsqu'on a toujours dû se battre pour survivre, comment renoncer à une telle puissance ? " Epoustouflant... Alliant toute une galerie de personnages complexes, un univers savamment construit, une romance savoureuse et une intrigue captivante, cet opus conclut brillamment la trilogie. " Publishers Weekly " Une oeuvre de Fantasy sombre, élégante et romantique. Son rythme soutenu, son fascinant triangle amoureux et son intrigue de grande ampleur raviront ses lecteurs. " Library Journal " Les rebondissements inattendus nous gardent en haleine jusqu'à la fin, par laquelle Hannah Whitten termine superbement sa trilogie. " Booklist " Avec sa prose magnifiquement ciselée et ses personnages à la moralité et aux sentiments complexes, ce roman explore les thèmes de la foi, du destin, du pouvoir et du pardon. " Paste

Par Hannah Whitten
Chez Bragelonne

|

Auteur

Hannah Whitten

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Nightshade God par Hannah Whitten

Commenter ce livre

 

The Nightshade God

Hannah Whitten trad. Louise Malagoli

Paru le 13/05/2026

463 pages

Bragelonne

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028124519
9791028124519
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.