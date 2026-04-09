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Les maudits de Faerywood Tome 2

Amandine Peter

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Si la plus récente découverte d'Everly l'a bouleversée, elle n'a toujours pas l'intention de renoncer : le Jeu des Maudits n'est pas terminé. Cependant, elle peine à savoir à qui se confier. Sa décision de s'associer à Silverson, le fae que tous accusent d'être à l'origine de la malédiction, continue de créer des tensions, autant du côté des joueurs que du côté des faes, et bien peu semblent prêts à partager leurs secrets... Alors que la compétition bat son plein, résoudre à la fois les énigmes du Jeu et le mystère de la disparition de son frère se révèle plus compliqué qu'Everly ne l'imaginait. Face à la magie facétieuse du manoir, aux faes séducteurs et aux pièges tendus par les autres joueurs, elle est contrainte de redoubler de ruse et de choisir soigneusement ses partenaires. Les Maudits de Faerywood est une trilogie habilement menée, ancrée dans un XIX? siècle fantastique, et mêlée d'énigmes toujours plus captivantes.

Par Amandine Peter
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Amandine Peter

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Fantasy

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Les maudits de Faerywood Tome 2

Amandine Peter

Paru le 09/04/2026

368 pages

Editions Gallimard

9,50 €

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Scannez le code barre 9782073134868
9782073134868
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