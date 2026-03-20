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Poésie, c'était vrai

Sylvestre Gulacsy

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Si l'existence est un voyage, quel sillage laisse-t-elle dans notre mémoire ? Ce recueil invite à une immersion sensorielle au coeur d'un territoire souverain : la Poésie. Nés de rêveries et d'insomnies nomades, ces textes se font les escales d'une quête où s'entrelacent l'humain et la nature, l'amour et l'érosion du temps. De l'ombre à la lumière, du silence au murmure des étoiles, chaque vers devient un chemin vers les paysages de l'âme. Au terme de cette itinérance, une certitude demeure : la beauté est une vérité intemporelle.

Par Sylvestre Gulacsy
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Sylvestre Gulacsy

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

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Poésie, c'était vrai

Sylvestre Gulacsy

Paru le 20/03/2026

316 pages

Le Lys Bleu

25,00 €

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Scannez le code barre 9791044031556
9791044031556
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