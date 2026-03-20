Poésie, c'était vrai

Si l'existence est un voyage, quel sillage laisse-t-elle dans notre mémoire ? Ce recueil invite à une immersion sensorielle au coeur d'un territoire souverain : la Poésie. Nés de rêveries et d'insomnies nomades, ces textes se font les escales d'une quête où s'entrelacent l'humain et la nature, l'amour et l'érosion du temps. De l'ombre à la lumière, du silence au murmure des étoiles, chaque vers devient un chemin vers les paysages de l'âme. Au terme de cette itinérance, une certitude demeure : la beauté est une vérité intemporelle.