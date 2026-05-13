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Le foot

Stéphanie Duval, Léa German

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Comment se déroule un match de foot ? Qu'est-ce qu'un coup franc ? Comment est composée une équipe ? Un documentaire ludique sur un sport qui passionne toujours autant : le foot ! Un documentaire animé pour les 4-6 ans Sur chaque double page, des flaps à soulever pour découvrir les différents types de passes, les coulisses des entrainements, le fonctionnement du stade... Les illustrations immersives de Léa German nous plongent au coeur du stade de foot aux côtés de joueurs en action ! Tourbidoc Junior pour apprendre en s'amusant Un livre ludique avec plus de 40 flaps, des cherche-et-trouve à chaque page et des quiz pour valider ses connaissances.

Par Stéphanie Duval, Léa German
Chez Tourbillon

|

Auteur

Stéphanie Duval, Léa German

Editeur

Tourbillon

Genre

Activités sportives dès 6 ans

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Le foot

Stéphanie Duval, Léa German

Paru le 20/05/2026

14 pages

Tourbillon

11,90 €

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Scannez le code barre 9791027613786
9791027613786
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