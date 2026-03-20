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#Roman francophone

Deux coeurs, un chemin

Priscillia Gillis

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Lorsque l'évidence s'impose, le plus grand défi n'est pas d'aimer, mais d'oser vivre cet amour au grand jour. Luna, convaincue que son destin était déjà écrit, voit sa réalité bouleversée par sa rencontre avec Théa, une décoratrice au calme lumineux, qui ébranle ses certitudes. De projets en moments partagés, une tendresse naît, d'abord timide, puis indiscutable. Entre jugements extérieurs et peurs intérieures, leur lien s'affirme sans renier sa vérité. Au coeur de l'amour, de la résistance et des aspirations, ces deux femmes apprennent à se choisir et à façonner un avenir digne de leur promesse.

Par Priscillia Gillis
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Priscillia Gillis

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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Deux coeurs, un chemin

Priscillia Gillis

Paru le 20/03/2026

100 pages

Le Lys Bleu

13,00 €

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Scannez le code barre 9791044031402
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