Deux coeurs, un chemin

Lorsque l'évidence s'impose, le plus grand défi n'est pas d'aimer, mais d'oser vivre cet amour au grand jour. Luna, convaincue que son destin était déjà écrit, voit sa réalité bouleversée par sa rencontre avec Théa, une décoratrice au calme lumineux, qui ébranle ses certitudes. De projets en moments partagés, une tendresse naît, d'abord timide, puis indiscutable. Entre jugements extérieurs et peurs intérieures, leur lien s'affirme sans renier sa vérité. Au coeur de l'amour, de la résistance et des aspirations, ces deux femmes apprennent à se choisir et à façonner un avenir digne de leur promesse.