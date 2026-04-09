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Paco Cerdà

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1939. La guerre d'Espagne est terminée. Les putschistes ont gagné et le pays est en ruine. Dans le cimetière d'Alicante, les restes de José Antonio Primo de Rivera, fondateur de la Phalange Espagnole, sont exhumés par ses camarades, les Chemises bleues. C'est le point de départ d'une procession de 467 kilomètres qui durera onze jours et dix nuits, la première grande opération de propagande du franquisme : un voyage jusqu'au bout de la nuit fasciste orchestré par les écrivains et les intellectuels du nouveau régime avec leur rhétorique qui célèbre la violence et la mort. Dans ce roman fondé sur une recherche historique approfondie, Paco Cerdà nous raconte les étapes de ce spectacle macabre, mais aussi les destinées des hommes et des femmes qui ont combattu le franquisme et dont les vies ont été brisées à jamais. Quatre-vingt-dix ans après le début de la guerre civile espagnole, Présents nous livre un récit puissant, rigoureux et émouvant. Au coeur de cette fresque, Paco Cerdà rend visible la lumière tenace de celles et ceux qui, avec courage, refusent que l'histoire ne soit qu'une succession de défaites, et nous rappelle que la mémoire des vaincus peut également porter la promesse d'un avenir.

Par Paco Cerdà
Chez Editions Gallimard

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Auteur

Paco Cerdà

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature Espagnole

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Présents

Paco Cerdà trad. Cécile Pilgram

Paru le 23/04/2026

384 pages

Editions Gallimard

24,00 €

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Scannez le code barre 9782073112149
9782073112149
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