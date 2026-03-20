Mort de honte, Madame !

A travers son regard d'infirmière scolaire, Marie Madeleine explore les zones d'ombre du harcèlement, ses mécanismes sournois et les ravages intimes qu'il provoque. En donnant la parole à Isabelle, adolescente piégée par les violences répétées, elle met en lumière la lente dégradation de l'estime de soi et l'isolement qui en découle. Questionnant sans détour les réponses institutionnelles, elle rappelle qu'au-delà des protocoles, une présence attentive et des gestes ajustés peuvent transformer une trajectoire. Un texte fort, à la fois humain et engagé, qui ouvre la voie à la résilience.