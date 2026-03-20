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#Roman francophone

Mort de honte, Madame !

Sylvie Michaud

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A travers son regard d'infirmière scolaire, Marie Madeleine explore les zones d'ombre du harcèlement, ses mécanismes sournois et les ravages intimes qu'il provoque. En donnant la parole à Isabelle, adolescente piégée par les violences répétées, elle met en lumière la lente dégradation de l'estime de soi et l'isolement qui en découle. Questionnant sans détour les réponses institutionnelles, elle rappelle qu'au-delà des protocoles, une présence attentive et des gestes ajustés peuvent transformer une trajectoire. Un texte fort, à la fois humain et engagé, qui ouvre la voie à la résilience.

Par Sylvie Michaud
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Sylvie Michaud

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Mort de honte, Madame !

Sylvie Michaud

Paru le 20/03/2026

116 pages

Le Lys Bleu

14,00 €

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Scannez le code barre 9791044030863
9791044030863
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