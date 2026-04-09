Devinez qui se cache sous la mer dans ce petit livre ludique : ses textes rimés sont accompagnés d'illustrations très colorées et de rabats à soulever, pour partir à la rencontre d'animaux marins, aussi familiers qu'étonnants ! Ce livre ludique à rabats invite les tout-petits à plonger dans les fonds marins pour y découvrir les surprenants habitants de l'océan et leurs particularités. Sur chaque page, une créature aquatique cachée est décrite par de courtes phrases rimées, et des indices illustrés mettent sur la voie...