Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Album jeunesse

Qui se cache sous la mer ?

James Weston Lewis, Janet Lawler

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Devinez qui se cache sous la mer dans ce petit livre ludique : ses textes rimés sont accompagnés d'illustrations très colorées et de rabats à soulever, pour partir à la rencontre d'animaux marins, aussi familiers qu'étonnants ! Ce livre ludique à rabats invite les tout-petits à plonger dans les fonds marins pour y découvrir les surprenants habitants de l'océan et leurs particularités. Sur chaque page, une créature aquatique cachée est décrite par de courtes phrases rimées, et des indices illustrés mettent sur la voie...

Par James Weston Lewis, Janet Lawler
Chez Phaidon

|

Auteur

James Weston Lewis, Janet Lawler

Editeur

Phaidon

Genre

Imagiers, premiers dictionnair

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Qui se cache sous la mer ? par James Weston Lewis, Janet Lawler

Commenter ce livre

 

Qui se cache sous la mer ?

James Weston Lewis, Janet Lawler

Paru le 09/04/2026

12 pages

Phaidon

11,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9781837291649
9781837291649
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.