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#Roman jeunesse

Display 24 ex. Daisy Dolittle

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Daisy Dolittle, 10 ans, est une fillette vive, malicieuse et passionnée par les animaux. Son secret ?? Elle possède un don extraordinaire ? : elle peut parler aux animaux ? ! Entourée de ses amis à poils, à plumes ou à écailles, Daisy mène des enquêtes palpitantes et vient en aide à tous ceux qui en ont besoin. Véritable petite détective des animaux, elle ne recule devant aucun mystère ? ! Inspirée de l'univers du célèbre docteur Dolittle, héros des treize romans jeunesse de Hugh Lofting parus à partir de 1920, cette série signée Melody Lockhart imagine la suite des aventures à travers sa petite-fille Daisy. Une série tendre et pleine d'humour, parfaite pour les jeunes lecteurs dès 9 ans.

Par . Collectif
Chez XXXX

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Auteur

. Collectif

Editeur

XXXX

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Display 24 ex. Daisy Dolittle

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Paru le 09/04/2026

XXXX

238,80 €

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