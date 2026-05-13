Comment améliorer la prise de décision dans un monde saturé d'informations, de distractions et de jugements hâtifs ? Dans cet ouvrage devenu une référence internationale, Shane Parrish, ancien espion et auteur de Penser avec clarté , présente les grands modèles mentaux : des outils simples mais puissants qui permettent de clarifier nos raisonnements, d'éviter les pièges cognitifs et de prendre de meilleures décisions. Les modèles mentaux décrivent la manière dont le monde fonctionne. Souvent inconscients, ils façonnent notre manière de penser, de comprendre et de former nos croyances. Par exemple, le rasoir d'Ockham nous rappelle de choisir la simplicité. L'idée de marge de sécurité nous met en garde contre les imprévus. La relativité nous révèle comment un changement de perspective peut tout transformer. Les grands modèles mentaux n'est pas un livre de prêt-à-penser : c'est une boîte à outils qui élargit votre manière de voir et de comprendre le monde de façon durable. A la fois manuel de pensée critique et guide pratique pour l'action, il s'adresse à celles et ceux qui veulent penser avec plus de clarté, de profondeur et de justesse. -- "Je suis vraiment heureux que ce livre existe ; je sais déjà que je le recommanderai souvent". Matt Mullenweg, cofondateur de WordPress, fondateur et PDG d'Automattic "Si vous avez lu L'Almanach de Charlie Munger, voici le livre dont vous aviez secrètement besoin après coup. Apprenez les grandes idées issues des grandes disciplines, et vous saurez aborder les problèmes sous des angles inédits, avec une rapidité exceptionnelle. Vous vous devez de lire ce livre". Simon Eskildsen "Voilà ce à quoi tous les essais devraient aspirer : informatif, concis, universel, pratique et visuel, illustré d'histoires et d'exemples parlants. Un incontournable pour tous ceux qui s'intéressent à la pensée multidisciplinaire". Carl Rannaberg "Je peux dire sincèrement que c'est l'un des meilleurs livres dans lesquels j'ai eu le plaisir de me plonger. J'ai adoré les remises en question qu'il propose face à la sagesse et aux modes de pensée conventionnels". Rod Berryman "Vous voulez apprendre ? Lisez ceci ! Ce livre devrait être un texte de référence au lycée comme à l'université". Code Cubitt